Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031556 -0,46 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,424249 -0,39 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179071 -0,39 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041115 -0,35 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015109 -0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018892 -0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065731 -0,56 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,129945 -0,54 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,919418 -0,54 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 19,699103 -0,53 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,182852 -0,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,834073 -0,35 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,077858 -0,22 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021761 -0,17 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,247135 -0,16 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016911 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,259455 -0,05 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,014479 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,965496 -0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)