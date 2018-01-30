Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031556
|-0,46
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,424249
|-0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,179071
|-0,39
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041115
|-0,35
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,015109
|-0,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,018892
|-0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,065731
|-0,56
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,129945
|-0,54
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|63,919418
|-0,54
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|19,699103
|-0,53
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,182852
|-0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,834073
|-0,35
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,077858
|-0,22
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,021761
|-0,17
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,247135
|-0,16
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016911
|-0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,259455
|-0,05
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,014479
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,965496
|-0,23