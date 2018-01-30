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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031556 -0,46
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,424249 -0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179071 -0,39
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041115 -0,35
Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015109 -0,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018892 -0,45
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065731 -0,56
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,129945 -0,54
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,919418 -0,54
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 19,699103 -0,53
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,182852 -0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,834073 -0,35
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,077858 -0,22
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021761 -0,17
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,247135 -0,16
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016911 -0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,259455 -0,05
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,014479 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,965496 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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