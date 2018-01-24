Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yabancı Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039509
|-0,56
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,557999
|-0,54
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|4,011315
|-0,53
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,025570
|-0,51
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,006704
|-0,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020853
|-0,43
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012297
|-0,33
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,018843
|-0,29
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017015
|-0,28
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,037653
|-0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,033150
|-0,61
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,055286
|-0,18
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,043032
|-0,05
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,024179
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,207119
|-0,48
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,047347
|-0,33
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010180
|-0,21
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|0,876010
|-0,14
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,058384
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,347508
|-0,57
|Teb Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,265575
|-0,54
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,014028
|-0,49
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,018403
|-0,44
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,012011
|-0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,646358
|-1,24
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|150,120986
|-0,56
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,489902
|-0,34
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,038841
|-0,34
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,041280
|-0,34