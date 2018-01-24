Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yabancı Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039509 -0,56
Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,557999 -0,54
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,011315 -0,53
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,025570 -0,51
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,006704 -0,51
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,020853 -0,43
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012297 -0,33
Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018843 -0,29
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017015 -0,28
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,037653 -0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033150 -0,61
Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,055286 -0,18
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,043032 -0,05
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,024179 -0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,207119 -0,48
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,047347 -0,33
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010180 -0,21
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,876010 -0,14
TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,058384 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,347508 -0,57
Teb Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,265575 -0,54
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014028 -0,49
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,018403 -0,44
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012011 -0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,646358 -1,24
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,120986 -0,56
HSBC Portföy Altın Fonu 1,489902 -0,34
Ak Portföy Altın Fonu 0,038841 -0,34
TEB Portföy Altın Fonu 0,041280 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et