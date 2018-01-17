Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75
Tacirler Portföy His.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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