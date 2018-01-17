Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75
Tacirler Portföy His.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,902554
|-1,75
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,702833
|-1,19
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031256
|-0,77
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|150,551942
|-0,73
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018279
|-0,70
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,902554
|-1,75
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,702833
|-1,19
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031256
|-0,77
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|150,551942
|-0,73
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018279
|-0,70
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,902554
|-1,75
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,702833
|-1,19
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031256
|-0,77
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|150,551942
|-0,73
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018279
|-0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,902554
|-1,75
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,702833
|-1,19
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031256
|-0,77
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|150,551942
|-0,73
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018279
|-0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,902554
|-1,75
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,702833
|-1,19
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031256
|-0,77
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|150,551942
|-0,73
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018279
|-0,70
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,902554
|-1,75
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,702833
|-1,19
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031256
|-0,77
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|150,551942
|-0,73
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018279
|-0,70
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,902554
|-1,75
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,702833
|-1,19
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031256
|-0,77
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|150,551942
|-0,73
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018279
|-0,70