Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)