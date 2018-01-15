Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)