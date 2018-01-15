Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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