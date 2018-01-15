Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,024533
|-0,90
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039280
|-0,85
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,544790
|-0,84
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|365,402381
|-0,80
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013906
|-0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,024533
|-0,90
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039280
|-0,85
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,544790
|-0,84
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|365,402381
|-0,80
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013906
|-0,79
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,024533
|-0,90
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039280
|-0,85
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,544790
|-0,84
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|365,402381
|-0,80
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013906
|-0,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,024533
|-0,90
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039280
|-0,85
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,544790
|-0,84
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|365,402381
|-0,80
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013906
|-0,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,024533
|-0,90
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039280
|-0,85
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,544790
|-0,84
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|365,402381
|-0,80
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013906
|-0,79
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,024533
|-0,90
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039280
|-0,85
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,544790
|-0,84
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|365,402381
|-0,80
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013906
|-0,79
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,024533
|-0,90
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,039280
|-0,85
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,544790
|-0,84
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|365,402381
|-0,80
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013906
|-0,79