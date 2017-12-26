Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|370,342254
|-0,18
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,039751
|-0,08
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,555061
|-0,07
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|4,013190
|-0,07
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,033246
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,036957
|-0,09
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011789
|-0,08
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,308626
|-0,06
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,224829
|-0,06
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,287765
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,022396
|-0,08
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,020368
|-0,07
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon
|0,040778
|-0,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|43,740143
|-0,03
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,025968
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
|0,208103
|-0,15
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,047569
|-0,05
|Ak Portföy PY Değişken Özel Fon
|1,314621
|-0,03
|Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu
|0,012254
|-0,02
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,398454
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F.
|0,226204
|-0,19
|Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,011213
|-0,07
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,014034
|-0,06
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,018420
|-0,06
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,346619
|-0,06