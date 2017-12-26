Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 370,342254 -0,18 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,039751 -0,08 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,555061 -0,07 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 4,013190 -0,07 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,033246 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,036957 -0,09 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011789 -0,08 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,308626 -0,06 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,224829 -0,06 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,287765 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,022396 -0,08 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,020368 -0,07 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,040778 -0,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 43,740143 -0,03 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,025968 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,208103 -0,15 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,047569 -0,05 Ak Portföy PY Değişken Özel Fon 1,314621 -0,03 Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu 0,012254 -0,02 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,398454 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F. 0,226204 -0,19 Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,011213 -0,07 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,014034 -0,06 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,018420 -0,06 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,346619 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)