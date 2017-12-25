Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024662 -0,30
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,039781 -0,30
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,033266 -0,28
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,556213 -0,28
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,286375 -0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,538355 -0,40
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,020553 -0,24
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,036991 -0,22
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016112 -0,17
Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,131562 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,031056 -0,68
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,279234 -0,58
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,799623 -0,55
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 43,754420 -0,51
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,041453 -0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değişken Fon 64,524766 -0,36
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,036961 -0,32
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,047594 -0,26
Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,208411 -0,21
Halk Portföy Karma Fon 58,461898 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,347386 -0,30
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,018431 -0,28
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,270264 -0,27
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,014043 -0,26
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011488 -0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,039452 -0,15
Ak Portföy Altın Fonu 0,037131 -0,15
Şeker Port. Altın Fonu 0,023602 -0,15
HSBC Portföy Altın Fonu 1,426269 -0,15
İş Portföy Altın Fonu 0,018073 -0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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