Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,024662
|-0,30
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,039781
|-0,30
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,033266
|-0,28
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,556213
|-0,28
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,286375
|-0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,538355
|-0,40
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020553
|-0,24
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,036991
|-0,22
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016112
|-0,17
|Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,131562
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,031056
|-0,68
|Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF)
|0,279234
|-0,58
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,799623
|-0,55
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|43,754420
|-0,51
|HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|0,041453
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değişken Fon
|64,524766
|-0,36
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,036961
|-0,32
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,047594
|-0,26
|Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
|0,208411
|-0,21
|Halk Portföy Karma Fon
|58,461898
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,347386
|-0,30
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,018431
|-0,28
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,270264
|-0,27
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,014043
|-0,26
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011488
|-0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,039452
|-0,15
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,037131
|-0,15
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,023602
|-0,15
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,426269
|-0,15
|İş Portföy Altın Fonu
|0,018073
|-0,15