Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024662 -0,30 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,039781 -0,30 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,033266 -0,28 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,556213 -0,28 TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,286375 -0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,538355 -0,40 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,020553 -0,24 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,036991 -0,22 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016112 -0,17 Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,131562 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,031056 -0,68 Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,279234 -0,58 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,799623 -0,55 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 43,754420 -0,51 HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,041453 -0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değişken Fon 64,524766 -0,36 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,036961 -0,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,047594 -0,26 Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,208411 -0,21 Halk Portföy Karma Fon 58,461898 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,347386 -0,30 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,018431 -0,28 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,270264 -0,27 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,014043 -0,26 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011488 -0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,039452 -0,15 Ak Portföy Altın Fonu 0,037131 -0,15 Şeker Port. Altın Fonu 0,023602 -0,15 HSBC Portföy Altın Fonu 1,426269 -0,15 İş Portföy Altın Fonu 0,018073 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)