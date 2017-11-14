Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy FTSE İst.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,832064 -0,24
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030407 -0,21
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Arç. Fonu 0,184183 -0,18
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,039812 -0,13
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,410961 -0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011741 -0,53
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016181 -0,52
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016660 -0,25
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,017457 -0,13
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,201720 -0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019520 -1,33
Yapı Kredi Port. BIST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,020629 -1,15
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. Hisse Sen. Fonu(HSYF) 1,113332 -1,07
Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) 0,025972 -0,98
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,035633 -0,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Halk Portföy Karma Fon 57,983766 -0,47
Gedik Portföy Karma Fon 0,662924 -0,44
Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değişken Özel Fon 1,183179 -0,44
HSBC Portföy Değişken Fon 62,283941 -0,39
Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon 14,965207 -0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,030132 -1,04
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,267359 -0,77
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,035045 -0,72
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,998641 -0,63
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 17,780667 -0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,023640 -0,58
Ak Portföy Altın Fonu 0,037971 -0,54
Şeker Port. Altın Fonu 0,024138 -0,54
Garanti Portföy Altın Fonu 0,046867 -0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,018474 -0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)