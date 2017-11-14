Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|260,832064
|-0,24
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030407
|-0,21
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Arç. Fonu
|0,184183
|-0,18
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,039812
|-0,13
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,410961
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011741
|-0,53
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016181
|-0,52
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016660
|-0,25
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,017457
|-0,13
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,201720
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019520
|-1,33
|Yapı Kredi Port. BIST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.)
|0,020629
|-1,15
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. Hisse Sen. Fonu(HSYF)
|1,113332
|-1,07
|Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F)
|0,025972
|-0,98
|Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,035633
|-0,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Halk Portföy Karma Fon
|57,983766
|-0,47
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,662924
|-0,44
|Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değişken Özel Fon
|1,183179
|-0,44
|HSBC Portföy Değişken Fon
|62,283941
|-0,39
|Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon
|14,965207
|-0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,030132
|-1,04
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,267359
|-0,77
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,035045
|-0,72
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,998641
|-0,63
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|17,780667
|-0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,023640
|-0,58
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,037971
|-0,54
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,024138
|-0,54
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,046867
|-0,53
|İş Portföy Altın Fonu
|0,018474
|-0,53