Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,018900
|-6,50
|İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fon
|0,017410
|-1,64
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,041557
|-1,64
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,016174
|-1,61
|Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
|1,231087
|-1,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,131758
|-0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019149
|-0,58
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)
|1,004937
|-0,54
|Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F)
|4,304363
|-0,53
|İş Portföy Temettü Ödeyen Şir.His.Sen.F. (HYF)
|1,644126
|-0,48
|Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.)
|0,020230
|-0,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon
|0,026186
|-20,31
|Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu
|0,011593
|-3,23
|İş Portföy Karma Fon
|6,324115
|-2,64
|Qinvest Portföy Değişken Fon
|0,035720
|-2,21
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,026953
|-1,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,032071
|-0,08
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,241553
|-0,07
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,034912
|-0,04
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|17,558299
|-0,03
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,017763
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)