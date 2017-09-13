Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,018900 -6,50 İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fon 0,017410 -1,64 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041557 -1,64 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,016174 -1,61 Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 1,231087 -1,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,131758 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019149 -0,58 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 1,004937 -0,54 Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) 4,304363 -0,53 İş Portföy Temettü Ödeyen Şir.His.Sen.F. (HYF) 1,644126 -0,48 Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,020230 -0,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon 0,026186 -20,31 Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu 0,011593 -3,23 İş Portföy Karma Fon 6,324115 -2,64 Qinvest Portföy Değişken Fon 0,035720 -2,21 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,026953 -1,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,032071 -0,08 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,241553 -0,07 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,034912 -0,04 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 17,558299 -0,03 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,017763 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)