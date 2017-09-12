Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,042988 -0,65
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,042988
|-0,65
|Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,040688
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF
|0,023457
|-0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,029515
|-0,62
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF
|0,037480
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,062345
|-0,75
|Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF
|0,020769
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,010996
|-0,08
|BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF
|0,012524
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,012080
|-0,24
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF
|0,014735
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,016608
|-1,48
|Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,016315
|-1,47
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016062
|-1,47
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,015812
|-1,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016139
|-1,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)