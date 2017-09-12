Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,042988 -0,65 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,040688 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,023457 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,029515 -0,62 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037480 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,062345 -0,75 Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF 0,020769 -0,32 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010996 -0,08 BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF 0,012524 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,012080 -0,24 Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,014735 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,016608 -1,48 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,016315 -1,47 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016062 -1,47 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015812 -1,47 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016139 -1,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)