Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Düğününe 3 Yıl Önce Giydiği Kıyafetle Katıldı

Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Rol aldığı Suits dizisiyle ün kazanan oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile Windsor'daki St George Şapeli'nde evlendi. Böylelikle Prens Harry Sussex Dükü, müstakbel eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi oldu.

KATE MIDDLETON, 3 YIL ÖNCE GİYDİĞİ KIYAFETİ GİYDİ

Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton ise belki de düğünün en çok dikkat çeken isimlerinden biriydi. 3 yıl önce kızını vaftiz ederken giydiği kıyafetle düğüne katılan Kate Middleton'ın tercihi törene damga vurdu.

MİSAFİRLER ŞIKLIKLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Çiftin düğününe ise ünlü misafirler şıklıklarıyla damga vurdu. Gün boyunca devam edecek olan düğüne 2 bin 500'den fazla kişi davet edilirken misafirler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Düğüne davet edilen ünlü isimler arasında İngiliz oyuncu İdris Elba, ABD'li televizyoncu Opray Winfrey, ünlü tenisçi Serena William, ünlü futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham yer aldı.





YÜZÜK ÖZEL TASARIM

Prens Harry, müstakbel eşi Meghan Markle için kendi çizdiği bir alyans seçti. Altın yüzük, büyük bir pırlantanın etrafında iki küçük pırlanta ile süslendi. Büyük taş Harry'nin ikinci ev olarak gördüğü Bostwana'dan, küçük taşlar ise Diana'ya ait olan bir broştan geliyor. Yüzüğü kraliyet ailesinin resmi kuyumcusu olan Cleave&Company tasarladı.Kate Middleton

KUŞ UÇURTULMADI

Herkesin merakla beklediği düğünde güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 binden fazla polis sağladı. En büyük tehditler arasında terör saldırıları, Kraliyet ailesi fanatikleri ve eylemler bulunuyordu. Hafızalarda yer edecek düğün için güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, İngiliz geleneklerine göre polislerin çoğu ateşli silah taşımadı.

Kate Middleton düğünde böyle görüntülendi;