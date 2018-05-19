Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Düğününe 3 Yıl Önce Giydiği Kıyafetle Katıldı
Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton, tüm dünyanın yakından takip ettiği Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününe 3 yıl önce kızını vaftiz ederken giydiği kıyafetle katıldı.
Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Rol aldığı Suits dizisiyle ün kazanan oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile Windsor'daki St George Şapeli'nde evlendi. Böylelikle Prens Harry Sussex Dükü, müstakbel eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi oldu.
KATE MIDDLETON, 3 YIL ÖNCE GİYDİĞİ KIYAFETİ GİYDİ
Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton ise belki de düğünün en çok dikkat çeken isimlerinden biriydi. 3 yıl önce kızını vaftiz ederken giydiği kıyafetle düğüne katılan Kate Middleton'ın tercihi törene damga vurdu.
MİSAFİRLER ŞIKLIKLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
Çiftin düğününe ise ünlü misafirler şıklıklarıyla damga vurdu. Gün boyunca devam edecek olan düğüne 2 bin 500'den fazla kişi davet edilirken misafirler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Düğüne davet edilen ünlü isimler arasında İngiliz oyuncu İdris Elba, ABD'li televizyoncu Opray Winfrey, ünlü tenisçi Serena William, ünlü futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham yer aldı.
YÜZÜK ÖZEL TASARIM
Prens Harry, müstakbel eşi Meghan Markle için kendi çizdiği bir alyans seçti. Altın yüzük, büyük bir pırlantanın etrafında iki küçük pırlanta ile süslendi. Büyük taş Harry'nin ikinci ev olarak gördüğü Bostwana'dan, küçük taşlar ise Diana'ya ait olan bir broştan geliyor. Yüzüğü kraliyet ailesinin resmi kuyumcusu olan Cleave&Company tasarladı.Kate Middleton
KUŞ UÇURTULMADI
Herkesin merakla beklediği düğünde güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 binden fazla polis sağladı. En büyük tehditler arasında terör saldırıları, Kraliyet ailesi fanatikleri ve eylemler bulunuyordu. Hafızalarda yer edecek düğün için güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, İngiliz geleneklerine göre polislerin çoğu ateşli silah taşımadı.
Kate Middleton düğünde böyle görüntülendi;
-
Evleniyorda sanki bana mı evleniyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Habere bak.... Başka haber bulamadın tabi....Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
OYLAR CHP YE YOLDAŞLAR EYY DEVRİMCİ GENÇLİK EYYYYYYY GENÇLİK HADİ YALVARIRIMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
tamam da ee yani ? bana ne????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Sade ve güzel kadın, idareli de. Camilla Parker cadısına kalsa Kate geri kafalı oluyor. En azından senin gibi katil değil, Diana’nın kanı yok ellerinde...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır