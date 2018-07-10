Kate Middleton'ın Vaftiz Töreninde Giydiği Kıyafetin Satışa Sunulmayacağı Haberleri Hayranlarını Üzdü

İngiliz kraliyet ailesinin en küçük üyesi olanKate Middleton ile Prens William küçük oğulları Prens Louis için vaftiz töreni düzenlendi. Törende her giydiği kıyafetle modaya öncülük yapan Kate Middleton,yine kıyafeti ile törene damga vurdu. Hayranları ise Düşes'in kıyafetinin benzerinin satışa çıkmayacağını öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

PRENS LOUİS'Yİ VAFTİZ ETTİRDİLER

İngiliz kraliyet ailesinin mutlu günü. Ailenin en gözde üyeleri Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Prens William küçük oğulları Prens Louis'yi vaftiz ettirdi.

PRENS CHALES VE EŞİ CAMİLLA TÖRENE KATILDI

11 haftalık Prens Louis'nin, St James Sarayı'ndaki şapelde düzenlenen vaftiz törenine aile üyeleri katıldı. Prens Charles ve eşi Camilla, Prens Harry ve mayıs ayında evlendiği eşi Meghan Markle, Middleton ailesi katıldı.

TÖRENDE KATE MİDDLETON KIYAFETİ İLE HAYRAN BIRAKTI

Törenin en çok dikkat çeken kişisi ise kucağında uyuyan bebeğiyle ve üzerindeki beyaz elbiseyle bütün bakışları üzerinde toplayan Kate Middleton oldu.

ADETA BİR GELİN GİBİYDİ

36 yaşındaki Middleton, çizgilerinden hiç vazgeçmediği Alexander McQueen için Isabel Marant tarafından tasarlanan beyaz bir kıyafet giydi. Önceki iki çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte'un vaftiz törenlerinde de McQuuen tasarımı giyen Middleton kıyafetini farklı çizgileriyle dikkat çeken Jane Taylor tasarımı bir şapka ile tanımladı. Middleton beyaz kıyafeti içinde bir gelin gibi mutluluk içinde tören mekanına gitti.

AYNISI OLMASA DA BENZERİNİ SATIŞA SUNULDU

Her giydiği milyonlarca kadın tarafından takip edilen Kate Middleton'ın bu kıyafetinin en büyük özelliği ise benzerlerinin satılmayacak olması. Bu beyaz kıyafet sadece Kate Middleton'a özel olarak hazırlandı. Bu durum da onun giysi ve aksesuarlarına kendi gardroplarında yer veren kadın hayranlarını üzdü. Online satış siteleri aynısı olmasa da bu elbisenin benzerlerini kullanıcılara sunmaya başladı.

PRENSESLERİ BABASI TÖRENE GETİRDİ

Törende Prens William ile Kate Middleton'ın diğer iki çocuğu Prens George ile Prensses Charlotte da hazır bulundu. İki çocukla babaları Prens William ilgilendi.

MEGHAN MARKLE SADE VE ŞIKTI

Ailenin yeni gelini Meghan Markle ise zeytin yeşili sade ama şık elbisesiyle dikkat çekti.Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton'ın ise hamileliğinin iyice ilerlediği dikkatlerden kaçmadı.