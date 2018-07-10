Kate Middleton'ın Vaftiz Töreninde Giydiği Kıyafetin Satışa Sunulmayacağı Haberleri Hayranlarını Üzdü
Moda ikonu Kate Middleton'un oğlu Prens Louis'in vaftiz törenine damga vuran ve adeta gelin şıklığı taşıyan kıyafetinin satışa çıkarılmayacağı haberleri, hayranlarını üzdü.
İngiliz kraliyet ailesinin en küçük üyesi olanKate Middleton ile Prens William küçük oğulları Prens Louis için vaftiz töreni düzenlendi. Törende her giydiği kıyafetle modaya öncülük yapan Kate Middleton,yine kıyafeti ile törene damga vurdu. Hayranları ise Düşes'in kıyafetinin benzerinin satışa çıkmayacağını öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı.
PRENS LOUİS'Yİ VAFTİZ ETTİRDİLER
İngiliz kraliyet ailesinin mutlu günü. Ailenin en gözde üyeleri Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Prens William küçük oğulları Prens Louis'yi vaftiz ettirdi.
PRENS CHALES VE EŞİ CAMİLLA TÖRENE KATILDI
11 haftalık Prens Louis'nin, St James Sarayı'ndaki şapelde düzenlenen vaftiz törenine aile üyeleri katıldı. Prens Charles ve eşi Camilla, Prens Harry ve mayıs ayında evlendiği eşi Meghan Markle, Middleton ailesi katıldı.
TÖRENDE KATE MİDDLETON KIYAFETİ İLE HAYRAN BIRAKTI
Törenin en çok dikkat çeken kişisi ise kucağında uyuyan bebeğiyle ve üzerindeki beyaz elbiseyle bütün bakışları üzerinde toplayan Kate Middleton oldu.
ADETA BİR GELİN GİBİYDİ
36 yaşındaki Middleton, çizgilerinden hiç vazgeçmediği Alexander McQueen için Isabel Marant tarafından tasarlanan beyaz bir kıyafet giydi. Önceki iki çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte'un vaftiz törenlerinde de McQuuen tasarımı giyen Middleton kıyafetini farklı çizgileriyle dikkat çeken Jane Taylor tasarımı bir şapka ile tanımladı. Middleton beyaz kıyafeti içinde bir gelin gibi mutluluk içinde tören mekanına gitti.
AYNISI OLMASA DA BENZERİNİ SATIŞA SUNULDU
Her giydiği milyonlarca kadın tarafından takip edilen Kate Middleton'ın bu kıyafetinin en büyük özelliği ise benzerlerinin satılmayacak olması. Bu beyaz kıyafet sadece Kate Middleton'a özel olarak hazırlandı. Bu durum da onun giysi ve aksesuarlarına kendi gardroplarında yer veren kadın hayranlarını üzdü. Online satış siteleri aynısı olmasa da bu elbisenin benzerlerini kullanıcılara sunmaya başladı.
PRENSESLERİ BABASI TÖRENE GETİRDİ
Törende Prens William ile Kate Middleton'ın diğer iki çocuğu Prens George ile Prensses Charlotte da hazır bulundu. İki çocukla babaları Prens William ilgilendi.
MEGHAN MARKLE SADE VE ŞIKTI
Ailenin yeni gelini Meghan Markle ise zeytin yeşili sade ama şık elbisesiyle dikkat çekti.Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton'ın ise hamileliğinin iyice ilerlediği dikkatlerden kaçmadı.
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Bir tarafta bir eli yagda diger eli balda, kisacasi lüks icinde yasayan bir kraliyet ailesi, diger tarafta demokratik parlamenter bir sistem. . Hah güleyim bari…. Demokrasiye bak! Hizaya gel !!! Vatandas gel !!!… Bu demokrasi olsa olsa ya mammokrasi olur yada mammografi… :-)Cevap Yaz 4 Yayından KaldırCONI: ulan cahil orada kraliyet ailesi saygi gorur cunku ingiltereyi dunya devi yapmislardir son 300 yilda , bizdeki gibi osmanlalilar sevr imzalayip kacmadilar memlekette, ingilterede herkesin keyfi yerinde paralari degerli ekonomileri iyi dunyada adlari var azcik OKU1 Yayından Kaldır