Katarlılardan Kovid-19'la mücadelede devlete destek kampanyası Katarlılar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devlete destek olmak için ev ve iş yerlerini hibe edeceklerini, şirketler de ürün desteği sağlayacaklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Katarlılar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devlete destek olmak için ev ve iş yerlerini hibe edeceklerini, şirketler de ürün desteği sağlayacaklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Katarlı vatandaşlar, herhangi bir çağrı olmaksızın sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarla sahip oldukları taşınmaz mülklerin bir kısmını salgın hastalığın yayılmasıyla mücadele kapsamında devlete tahsis edeceklerini bildirdi.

Otel sahibi Lehdan bin İsa el-Muhennedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, otelini hiçbir karşılık istemeksizin devletin tasarrufuna bırakacağını belirtti.

Cuma bin Şakar eş-Şahvani ise El-Hur şehrindeki 4 daire ve bir dükkandan oluşan apartmanının klinik olarak kullanılabileceğini, apartmanı salgın hastalıkla mücadele kapsamında hibe ettiğini kaydetti.

Katarlı iş adamı Macid el-Ganim ise karantina odası olarak otelinin kiralanmasını teklif etti. Ganim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canlarımız, çocuklarımız ve sahip olduklarımız Katar ve halkı içindir. 90 villa ve 78 odanın bulunduğu Salwa Resort, bu tür durumlarda sunabileceğimiz en az şeydir. Hepsi, devletin hizmetindedir."

Yine Katarlı süt ürünleri firması "Alwajba" Twitter hesabından açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığının gözetiminde gerekli yerlere süt ürünlerini ücretsiz temin etmeye ve devlete virüsle mücadelede destek olmaya hazır olduklarını duyurdu.

İş adamı Nevvaf bin Hamed ise kendisi ve ortakları adına, karantina odalarındaki ihtiyaçların karşılanması kapsamında Sağlık Bakanlığına destek olacaklarını kaydetti.

Uzaktan eğitime destek

Ali bin Abdullah el-Mahmud ise sahip olduğu kafeteryayı hükümetin tasarrufuna bırakırken, Boom Construction Şirketi uzaktan eğitim kapsamında öğrencilere 500 tablet verileceğini açıkladı.

Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi, ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 442 olduğunu, 4 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA