Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi
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Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi

Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığı iddia edilirken, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırmakla suçlanan 4 şüpheli Ankara’da yakalandı.

21.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:03
Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi

Kanal 'un yapılması planlanan bölgelerde Emiri'nin annesinin arazi aldığı iddia edilirken, Katarlılara arazi satılması dolandırıcılık konusu olmaya başladı. Kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırmakla suçlanan 4 şüpheli 'da yakalandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia eden şüphelileri takibe aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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