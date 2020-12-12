Katarlılar ata sporu deve yarışlarını severek sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Katarlılar ata sporu deve yarışlarını severek sürdürüyor

12.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:33

Katarlılar, atalarından miras kalan deve yarışı geleneğini robot jokeylerle yapılan modern yüzüyle sürdürüyor.

Katarlılar, atalarından miras kalan deve yarışı geleneğini robot jokeylerle yapılan modern yüzüyle sürdürüyor.

Dünyanın birçok ülkesinde yapılan at yarışlarına benzer şekilde Katar'da deve yarışları düzenleniyor. Eskiden aşiretler arasında gerçekleştirilen yarışlar, artık teknoloji ve modern tekniklerle federasyonlar ve sponsorların desteğiyle geniş çaplı katılımlarla yapılıyor.

Devletin de geleneksel sporlara ve kültüre sahip çıkmak adına desteklediği yarışlarda develerin üzerinde robot jokeyler bulunuyor. Yarışlar develer için tasarlanmış özel koşu alanlarında yıllardır hız kesmeyen heyecanla devam ediyor.

Katar'da her sene yılın belli dönemlerinde Şahaniyye Deve Yarış Pisti'nde yapılan yarışlarda, kazanan develerin sahiplerine büyük ödüller veriliyor.

"Bu bizim için ata sporu"

Katar Deve Yarışları Düzenleme Komitesi Yarış ve Aktiviteler Direktörü Mubarek en-Nuaymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bizim için ata sporu. Çocukluğumuzdan beri atalarımızın bu kültürel spora önem verdiğini görürüz. Ben küçükken bu yarışların elverişsiz koşullarda yapıldığını hatırlıyorum. O zamanlar yarışlar için ne başlangıç noktası, ne bitiş noktası ne de çitler vardı. Yalnızca boş bir alan ve yarışları seven büyüklerimiz vardı." dedi.

Nuaymi, "1970'lerden sonra hükümet, yarışlara önem vermeye başladı. Kazananlara ödüller verilmeye başlandı. Yarış pisti birkaç kez değişti son olarak Şahaniyye'de yapılmasına karar verildi. Artık tüm yarışlar burada yapılıyor." diye konuştu.

Yarışlarda zamanla değişen bir başka durumun ise jokeyler olduğunu aktaran Nuaymi, "Önceden yarışlarda devenin üzerine çocuklar biniyordu. Ama sonra bunun çocuklar için tehlikeli olduğu düşünülerek robot kullanılmasına karar verildi. Zaman içinde kullanılan robotlar da geliştirildi. Katar, deve yarışlarında robotların kullanılmasını öneren ilk ülkeydi. Bu daha sonra diğer Körfez ülkelerinde de kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Develerin yarışlar için uzun hazırlığı

Develerin yarışlar için doğduğundan itibaren hummalı bir hazırlığa girdiğini kaydeden Nuaymi, her yaşı için kendisine bir ad verilen devenin ilk etapta doğduktan bir sene sonra yulara alıştırıldığını, iki yaşından sonra ise çeşitli aşamalarla yarışlara hazırlandığını belirtti.

Nuaymi, develerin öncelikle 500 metre mesafede koşuya alıştırıldığını, daha sonra üzerine robot jokey takılarak, robota alışmasının sağlandığını, sonraki süreçte ise tek başına bırakılarak, bu şekilde sahibi olmadan da yarışabilmesinin öğretildiğini ekledi.

Develerin uzun aşamalardan geçerek yarışlara hazırlandığına dikkati çeken Nuaymi, develerin 500 metreye alıştırıldıktan sonra temel antrenmanlara geçildiğini, 1 ya da 2 kilometre koşuya alıştırılıp sonra mesafenin yavaş yavaş arttırıldığını söyledi.

"Develer yaşamın bir parçası"

Yarışlara katılan bir devenin sahibi Halid el-Atiyye, Arap halkları tarafından çok sevilen develerin geçmişte atalarıyla iç içe yaşadığını, yaşamın bir parçası olduğunu dile getirdi.

Atiyye, "Katar, külterel mirasımız olan bu spora büyük önem veriyor. Öyle ki artık dünyaca bilinen bir spor haline geldi. Yarışa katılan develer öyle çölden alınıp getirilmiş alelade develer değil. Bu yarışlar için 3 yıl boyunca hazırlanan develer bunlar. Öncelikle antrenman sürecine alınıyorlar, fiziki olarak hazırlanıyorlar, sonra yarışlara katılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Katarlılar ata sporu deve yarışlarını severek sürdürüyor
Katarlılar ata sporu deve yarışlarını severek sürdürüyor
Katarlılar ata sporu deve yarışlarını severek sürdürüyor
Katarlılar ata sporu deve yarışlarını severek sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Mısır'da hastaneye giren deve görenleri şaşırttı
Son dakika haberi | Mısır'da hastaneye giren deve görenleri şaşırttı
Son dakika haberleri | Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada
Son dakika haberleri | Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada
SMA teşhisi konulan 6 aylık Elif, yaşamını 5 tıbbi cihaza bağlı sürdürüyor
SMA teşhisi konulan 6 aylık Elif, yaşamını 5 tıbbi cihaza bağlı sürdürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Erol Bulut Pierre Webo Kylian Mbappe Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Ateş Doğum Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katarlılar ata sporu deve yarışlarını severek sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 18:37:56. #1.14#
title