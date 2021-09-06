Katarlı yetkili Gazze'de sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katarlı yetkili Gazze'de sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı

Katarlı yetkili Gazze'de sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Filistinli gençlerin İsrail'in 15 yıldır uyguladığı ablukayı kaldırması için "Gece Kargaşası" adı altında düzenlediği gösterilerin ardından taraflarla yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiği belirtildi.

İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, sükunetin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, Gazze'deki sınır kapılarının açılarak temel ihtiyaç maddelerinin geçişine izin verilmesi, bölgede tansiyonun düşmesi ve tarafların kriz ortamından çıkmasına olanak tanıyacak çeşitli kolaylıkların sunulması konusunda anlaşma sağlandığını kaydetti.

Katarlı yetkili, görüşmelerden alınan olumlu sonuçların başlangıç olduğunu ve Gazze sakinlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili tüm konularda, Birleşmiş Milletler ve Filistin yönetimi ile tam koordinasyon içinde ve tüm taraflarla mutabık kalınarak bu sonuçlar doğrultusunda hareket edilebileceğini vurguladı.

Katar'ın Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımıyla ilgili İmadi, BM ve Filistin yönetimiyle anlaşmaya varılarak tüm prosedürlerin tamamlandığını ve yardımların dağıtımına bu ay başlanacağını kaydetti.

İmadi, tüm taraflara, Gazze'de sükunet ve istikrarın korunması ve Filistinlilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için sorumluluklarını üstlenme çağrısı yaptı.

Cuma günü Gazze'ye gelen İmadi, burada hükümetten ve Hamas'tan yetkililerle bir araya gelmişti.

İsrail, mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak temel insani malzemelerin girişini de engellemişti. Sınır kapılarındaki bu durum, ateşkes sağlanmasına rağmen düzelmemişti.

Kendilerine "Gece Kargaşa Birimi" adını veren Filistinli gençler de bir haftadır, ablukayı protesto etmek ve Yahudi yerleşimleri ile İsrail askerlerini rahatsız etmek amacıyla geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülşen Düm Tek Tek Münir Özkul
Spor Diego Max Meyer Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Katarlı yetkili Gazze'de sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:49:00. #1.16#

title