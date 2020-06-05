Katarlı yetkili: "Doha 3 yıldır süren haksız ablukaya rağmen her zamankinden daha güçlü"
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Katarlı yetkili: "Doha 3 yıldır süren haksız ablukaya rağmen her zamankinden daha güçlü"

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Ofis Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, mevcut anlaşmazlıkların çözümü için Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle diyalog kurmaya hazır olduklarını belirterek, ülkesinin 3 yıldır uygulanan ablukaya rağmen her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

Katarlı yetkili:
05.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:13

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Ofis Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, mevcut anlaşmazlıkların çözümü için Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle diyalog kurmaya hazır olduklarını belirterek, ülkesinin 3 yıldır uygulanan ablukaya rağmen her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile diplomatik ilişkileri kesmesiyle başlayan Körfez krizi dördüncü yılına girdi.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rumeyhi, Katar'ın mevcut krizin çözümü için KİK ülkeleriyle diyalog kurmaya hazır olduğunu yineledi.

Diyalog için dış politikada bağımsızlık ve iç işlerine müdahale etmeme şartı

Ülkesinin diyalog için bazı temel şartları olduğunu ifade eden Rumeyhi, bunları da "karşılıklı saygı, ortak çıkarlar, dış politikada dayatma yapılmaması ve ülkesinin iç işlerine karışılmaması" şeklinde sıraladı.

"Katar, uygulanan haksız ablukanın üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, her zamankinden daha güçlü." diyen Rumeyhi, ablukayla mücadelede en önemli etkenin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin krizi "kararlı ve sakin" bir şekilde yönetmesi olduğunu dile getirdi.

Rumeyhi, sözlerine şöyle devam etti:

"Katar, tüm dünyaya kendisiyle ilgili gerçekleri, haksız abluka ve vesayet dayatmalarına karşı siyası kararlılığını gösterdi. Bunun yanı sıra dost ve müttefik ülkelerle ikili ilişkilerini güçlendirdi."

Rumeyhi, uygulanan bu abluka sonrasında Katar'ın deneyim kazandığını ve gücünü toplayarak tüm alanlarda ilerleme katettiğini söylerken, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de büyük başarı gösterdiğini vurguladı.

Katar'ın ablukaya rağmen ekonomisini çeşitlendirme anlamında dikkate değer ilerleme kaydettiğini ifade eden Ruheymi, bu kapsamda özel sektöre teşvik, enerji üretim kapasitelerinin artırılması, tarım, hayvancılık ve balıkçılık için özel sistem kurulması gibi gelişmelere imza attıklarını söyledi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk yapmak için çaba sarf ediyor ancak henüz altı KİK ülkesi arasındaki ilişkileri normalleştirme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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