Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür

18.11.2019 23:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:52

Al Faisal Holding Kurucusu ve holding bünyesinde faaliyet gösteren ARTIC'in Yönetim Kurulu Başkanı Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, "Biz ambargonun hiçbir etkisini Türkiye sayesinde hissetmedik ve gerçekten de Türkiye'nin mazlum ülkelere karşı duruşunu Katar nezdinde yakından hissetmiş olduk. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

ARTIC bünyesindeki Sheraton Istanbul City Center'ın resmi açılışı iş dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla otelde düzenlenen resepsiyonla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, Türkiye'de bulunmaktan ve bu değerli gecede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Al Thani, "Türkiye hepimizin gurur duyduğu, çok büyük ve geleceği çok iyi olan bir ülke. Arapların özellikle Türkiye'ye karşı çok büyük bir ilgisi var ve bizim Katarlılar olarak özel bir ilgimiz ve sevgimiz var. Son zamanlarda Katar üzerine uygulanan ambargolarda Türkiye'nin Katar'ın yanında duruşunu özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ın yanında oluşunu unutmuyoruz. ve biz biliyoruz ki bu duruş sadece Erdoğan'ın duruşu değildi, onun temsil ettiği bütün Türk halkının duruşuydu." diye konuştu.

Türkiye sayesinde kendi ülkelerine uygulanan ambargoyu hissetmediklerine dikkati çeken Al Thani, "Gerçekten de Türkiye'nin mazlum ülkelere karşı duruşunu Katar nezdinde yakından hissetmiş olduk. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yabancı yatırımcılara Türkiye'de yatırım çağrısı

Türkiye hakkında söyleyecek çok fazla olumlu sözü bulduğunu anlatan Al Thani, şöyle devam etti:

"Türkiye hakkında konuşmaya başlarsam sabaha kadar bitiremem. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de aynı şekilde Türkiye sevgisi çok fazla ve Türkiye'nin zor günlerinde yanında durduğunu buradan iletmek istiyorum. ve onun Katar halkını temsil ettiğini ve onun desteğinin de Katar halkının Türkiye'nin yanında olduğunun bir göstergesidir."

Al Thani, Türkiye'de talep ettikleri her şeyin en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de sanayinin, turizmin en iyisi var ve Türkiye coğrafi yakınlık olarak Arap aleminin neredeyse kalbinde bulunuyor. Türkiye'yi turizm bölgesi olarak seçmemizin nedenlerinden biri de Türkiye'nin 4 mevsimi yaşatan bir iklime sahip olmasıdır." dedi.

İki ülke yatırımcılarına yatırımları artırma çağrısında da bulunan Al Thani", Yabancı yatırımcılara çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'de turizm, bankacılık, inşaat ve sanayi sektörlerinde ve daha birçok alanda yatırım yapabilirsiniz. Çok kısa dönemde büyük karlar elde edebilirsiniz. Burada yatırımcılara çok büyük destek var. Turizm sektöründe yatırım yaptık ama önümüzdeki dönemde yatırım çeşitliliğini artıracağız." ifadesini kullandı.

Al Thani ayrıca Katar'da başarılı işlere imza atan Türk yatırımcılara da teşekkür etti.

"Sheraton, şehrin yeni buluşma noktası olacak"

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu ise otelin kapılarını 1 Temmuz'da açtığını ancak resmi açılışı bugün gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Köseoğlu, "1937 yılında kurulduğu günden bugüne mükemmel hizmet anlayışı ile bulunduğu çevreye değer katan Sheraton markası, şimdi de Beyoğlu'nun kalbindeki yerinde şehrin yeni buluşma noktası olacak." dedi.

ARTIC'in Türkiye'de daha fazla yatırım yapma niyetinde olduğuna işaret eden Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımcımız olan ve dünya çapında 20'den fazla oteli bulunan ARTIC şirketi sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani ve ARTIC İdari Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Tarık El Sayed'in gelecek dönemde Türkiye'de daha fazla yatırım yapma vizyonunu sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."

Marriott International Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Pankaj Birla da Türkiye'nin turizm ve yatırım potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'ye ne zaman ziyarete gelsem, bu ülkenin misafirperverliğinden çok etkileniyorum. Sheraton Istanbul City Center'ın bu güzel kültürü tüm dünyaya göstereceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalar sonrasında Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi, ardından müzik grupları Rubato ve Flapper Swing ile şarkıcı Hadise sahne aldı.

Kaynak: AA