Katarlı yatırımcı 4.6 milyar lirasını geri götürdü

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında ilk 5 ayda Katarlı yatırımcıların hareketleri dikkat çekti.

Katarlı yatırımcı 4.6 milyar lirasını geri götürdü

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında ilk 5 ayda Katarlı yatırımcıların hareketleri dikkat çekti. Katarlıların bu süreçte yaklaşık 4,6 milyar liralık çıkış yaptığı gözleniyor... Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberi...

Kaynak: Dunya.com

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