Katarlı ve Türk yetkililer tarımda iş birliğini güçlendirme konusunu görüştü

Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah es-Sebii, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile iki ülke arasındaki tarım iş birliğini güçlendirme konusunu görüştü.

Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah es-Sebii, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile iki ülke arasındaki tarım iş birliğini güçlendirme konusunu görüştü.

İkili, Katar Uluslararası Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında başkent Doha'daki Konferans Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasında tarım alanında iş birliğini geliştirmenin yolları ile tarım teknolojisinde uzmanlaşmış Türk ve Katarlı firmalar arasındaki ortaklık konuları ele alındı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ayn eş-Şark Siyasi Araştırmalar Merkezi, Doha'daki Türk Büyükelçiliği'nin sponsorluğunda, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmek üzere video konferans üzerinden bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, Katar'daki Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Doha Büyükelçiliği, Katar, Avrupa, Ürdün ve Türkiye'den 100'ün üzerinde Suriyeli iş adamı katıldı.

Türk Büyükelçi Göksu, toplantıda yaptığı konuşmada, büyükelçiliğin, Katar'dan gelen yatırımcıları Türkiye'ye güvenli yatırım yapmaları için doğru yönlendirme konusunda aktif rol alacağını söyledi.

Suriyeli yatırımcılar da Türkiye'deki Suriyeli iş adamlarına destek olmak ve mevcut fırsatlardan yararlanmak için bilgi alışverişinde bulunma ve ilişkiler kurulması konusunda görüşmeler yaptı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 200'den fazla firmanın katıldığı Katar Uluslararası Tarım Fuarı, 23 Mart'ta başkent Doha'da ziyarete açıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Büyükelçilik Ticaret Müşavirliği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Yunus Emre Enstitüsü de fuar alanında yer alıyor.

Çeşitli anlaşma ve projelerin de imzalanacağı fuar, 27 Mart'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez