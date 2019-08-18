Katarlı ve Pakistanlı yetkililer askeri ilişkileri görüştü

18.08.2019 20:46

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile Pakistanlı mevkidaşı Orgeneral Zübeyr Mahmud Hayat, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, iki ülkenin genelkurmay başkanı, başkent Doha'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki askeri ilişkiler ile bunların geliştirilmesi konusunun ele alındığı görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de haziran ayında Pakistan'a 2 günlük resmi ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: AA