Katarlı ünlü ressam, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Meadıd, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.

Haber kategorisinde "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde ise "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğrafına oy verdi.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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