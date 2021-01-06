Katarlı STK'dan körfez krizinin getirdiği kısıtlamaların etkilerini iyileştirme çağrısı

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi, 2017 yılında başlayan ve 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde imzalanan bildiriyle sona eren körfez krizinin getirdiği kısıtlamaların etkilerinin de iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi, 2017 yılında başlayan ve 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde imzalanan bildiriyle sona eren körfez krizinin getirdiği kısıtlamaların etkilerinin de iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Katar'da sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren komiteden yapılan yazılı açıklamada, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargoyu kaldırdığı KİK Zirvesi'nde imzalanan "Ula bildirisi" memnuniyetle karşılandı.

"Bu bildiri, Körfez krizinin çözümü ve bundan kaynaklanan uygulamaların tamamen kaldırılması için doğru yönde atılmış önemli bir adımdır. Tüm taraflara, özellikle bireysel ve sosyal haklar alanında krizin getirdiği kısıtlamaların etkilerini iyileştirmeye yönelik sorumluluklarını hatırlatıyoruz." denilen açıklamada, bu etkilerin iyileştirilmesinin, körfez halklarının istikrar, barış ve insan hakları konusundaki taleplerini desteklemeye katkı sunacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, KİK üyeleri arasında anlaşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk faaliyetleri için etkili bir mekanizma oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Komite, haziran ayında yaptığı açıklamada, körfez krizinin etkileri nedeniyle 4 bin 275 şikayet aldıklarını duyurmuştu.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Temim bin Hamed Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez