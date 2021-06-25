Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü kapsamında Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaları yalanladı.

Katarlı öğrencilerin, tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceğine ilişkin servis edilen haberler büyük tartışma yarattı. Sosyal medyayı karıştıran iddiaları ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yalanladı.

İLK YALANLAMA MSB'DEN GELDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler, Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye bir şey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak" denildi.

FAHRETTİN ALTUN DA İDDİALARI YALANLADI

MSB'nin ardından konu hakkında bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Altun, "Bazı yayın organlarında 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi. Altun açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Protokole göre; Katar'daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye'deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir.

"20'DEN FAZLA ÜLKENİN ÖĞRENCİLERİ TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖRMEKTE"

Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir. Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz."