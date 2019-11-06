06.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:46

Katarlı müşteriye satılan ayakkabının fiyatı dudak uçuklattı

-Özel üretilen ayakkabı 65 bin TL'ye satıldı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen ayakkabı fuarında ziyaretçilerinin beğenisine sunulan özel tasarımlı kadın ayakkabısı satış fiyatı ile dudak uçuklattı. Ayakkabı Katarlı bir üreticiye 10 bin Euro yaklaşık 65 bin TL'ye satıldı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye fuarı İstanbul'da kapılarını meraklılarına açtı. 65 ülkeden bin 500 iş insanını Türk ayakkabı üreticisi ile buluşturan etkinlikte üzeri özel taşlarla kaplı kadın ayakkabısı dikkat çekti. Sektörde 30 yıldır faaliyet gösteren bir Türk ayakkabı üreticisinin fuar için özel tasarladığı ve 1 ayda vitrine koyduğu, üzeri özel taşlarla kaplı tasarım kadın ayakkabısı etkinliğe damgasını vurdu. El işçiliği ile üretilen ayakkabıyı, İstanbul'a almak için gelen Katarlı bir ayakkabı üreticisi 10 bin Euro yaklaşık 65 bin TL karşılığında satın aldı. Özel tasarım kadın ayakkabısı, 'Türkiye'de üretilmiştir' etiketi ile dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

"Türk ayakkabı sektörü yılın ilk 4 ayında yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi"

Türk ayakkabı sektörünün ihracatta önemli bir yol kat ettiğini ifade eden EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "Türk ayakkabı sektörü son yıllarda ihracatta büyük yol kat etmeye başladı. Türk ayakkabı sektörü yılın ilk 4 ayında yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Yılsonu hedefimiz yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ihracat yapmaktır. Türk ayakkabı sektörü moda konusunda ve kalite bakımından dünyada şu anda sayılı ülkelerden bir tanesi. Özellikle İtalya'ya bile ayakkabı yapabilecek düzeydeyiz. Hatta şöyle söyleyebilirim, bizim Türk ayakkabı sektörü bu sene İtalya'da 65 firmayla oraya bir çıkartma yaptı. İtalyanlar artık Türkiye'deki ayakkabıları alıp orada kendileri pazarlamak istiyorlar" dedi.

"Yaklaşık 10 bin Euro civarında"

Fuarın en pahalı ayakkabısından bahseden Demir, "Arkamda görmüş olduğunuz ayakkabının el işçiliği vardır. Özel taşlarla yapılmıştır. İngiltere'de ve dünyadaki belirli moda merkezlerinde mağazası olan Katarlı bir mağaza sahibi tarafından alınmıştır. Seri üretimli olarak da belirli adette yapılarak satılmıştır. Yaklaşık 10 bin Euro civarında ve Türk Lirası rakamıyla 65 bin Lira diyebiliriz" diye konuştu.

"Bu kadar uğraşınca bu fiyata bir çift satıyorsunuz"

Ayakkabının özel taşlarla ve 1 aylık bir işçilikle ortaya çıktığını dile getiren ayakkabı üreticisi Hacı Bayram Polat, "Yaklaşık 27 yıldır bu sektördeyim. Abiye ayakkabı üretiyorum. Bu tarz swarovski taşlar ve özel taşlarla yıllardır bu şekilde özel ayakkabılar üretiyorum. Bir de böyle fuar için böyle özel bir ayakkabı yapalım dedik. Getirdik fuara ve talibi de çıktı. Bir çift sattık. 1 ay sürdü, öncesi de var tabi. Topuğunu tasarlamak, onu yaptırmak ciddi bir iş. Taşların dizaynı ve diğer işlerle 1 ayımızı aldı. Katarlı bir müşteriye 10 bin Euro karşılığı sattık. Aslında bu emeğe az bile. Ne kadar uğraştığımızı görseniz, 27 yıl ömrünüzü verip özel bir topuk üreteceksiniz. Böyle bir topuk yok herhangi bir yerde. Bir tane ayakkabı yapıyorsunuz, olmayınca atıyorsunuz ve yenisini bir daha yapıyorsunuz. Bu kadar uğraşınca bu fiyata bir çift satıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA