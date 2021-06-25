Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek
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Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek

Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Katar arasında "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmaya göre, Katarlı gençler Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek. Protokolde bu eğitimlerle ilgili sınav şartı yer almazken, anlaşma kapsamında hastane kurulması ve işletilmesi de var.

Türkiye ile Katar arasında "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği" Protokolü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Protokole göre, Katarlı gençler sınava girmeden Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek. Protokolde eğitime kabul edilecek öğrencilerle ilgili şartlar sıralanırken, YKS ya da herhangi bir sınav şartından bahsedilmedi.

ASKERİ UÇAKLA ÜCRETSİZ SEYAHAT

Protokol kapsamında görevlendirilen misafir personel ve misafir öğrencilerin mali ve özlük hakları da belirlendi. Faaliyetlerin ücretli, ücretsiz veya indirilmiş ücret karşılığında düzenlenmesine kabul eden ülke karar verecek. Protokolde Katarlı misafir personel ve yakınları ile Katarlı öğrenciler mümkün olan hallerde askeri hava/kara ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edebilecek. Askeri orduevi ve misafirhanelerden de yararlanabilecekler.

HASTANE KURULABİLECEK, İŞLETİLEBİLECEK

Protokole göre iki ülke de karşılıklı misafir öğrenci kabul edebilecek ve misafir personel istihdam edebilecek. Sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma da iş birliği kapsamına alındı. Ayrıca hasta tedavisi, sağlık lojistiği alanında iş birliği, sağlık alanında ortak tatbikat ve ziyaretler düzenlenmesi de öngörüldü.

PROTOKOL 5 YILLIK

Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Hava Tabip Tuğgeneral Durmuş Aydemir tarafından imzalanan protokol 5 yıl için düzenlendi. Aksi beyan edilmedikçe bu sürenin sonunda her yıl otomatik olarak uzayacak.

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