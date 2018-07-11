Katarlı Gençler Bilecik'te

Katar'dan bir program kapsamında Bilecik'e gelen gençler, Ertuğrul Gazi Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu ve "dirilişin kenti" olarak bilinen şehre gelen Katarlı 40 genç, tarihi saat kulesi önünde Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can tarafından karşılandı.

Can, kente ait yöresel hediyeler verdiği gençler ile bir süre sohbet etti.

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi ile Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden gençler, Osmanlı tarihine büyük hayranlık duyduklarını dile getirdi.

Muhammed Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'dan grup halinde geldiklerini söyledi.

Salih, "Arkadaşlarım Ertuğrul Gazi'ye çok hayran. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorlar. İnşallah İslam için iyi bir şey yapacağız. İslam her yerde birdir. Türkiye, Katar, Irak, Filistin hepimiz biriz. İnşallah selametli adaletli bir dünya olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da da tarihi mekanları gezdiklerini belirten Hassan Rabia, "Bilecik'e hayran kaldık. Türkiye bize dost. Erdoğan iyi ve zeki bir insan. Onu İslam lideri olarak görüyoruz." dedi.