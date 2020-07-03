"Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan günü birlik Katar ziyaretinde, siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan günü birlik Katar ziyaretinde, siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi. (Mehmet Kalay/İHA) Kaynak: İHA