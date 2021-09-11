Katar yönetimi, Lübnan'daki yeni hükümete başarı diledi - Haberler
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Katar yönetimi, Lübnan'daki yeni hükümete başarı diledi

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Katar yönetimi, Lübnan'daki yeni hükümete başarı diledi

Katar, Lübnan'da Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümete başarı temennisinde bulundu.

Katar, Lübnan'da Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümete başarı temennisinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha yönetiminin, kardeş Lübnan halkının kalkınma ve ilerleme özlemini karşılaması için yeni hükümeti destekleyeceği ifade edildi.

Hükümete başarı dilenen açıklamada, Katar'ın her zaman Lübnan halkının yanında olacağı kaydedildi.

Lübnan'da 26 Temmuz'da hükümeti kurma görevini alan eski Başbakan Mikati, dün Müslüman ve Hristiyan partileri temsil edecek kabine için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaştığını duyurmuştu.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı
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Haber: Katar yönetimi, Lübnan'daki yeni hükümete başarı diledi - Haberler
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