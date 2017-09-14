Katar Yardım Derneği'nden Arakanlı Müslümanlara Yardım

Katar Yardım Derneği, Myanmar ordusunun saldırılarına maruz kalan ve Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için 1 milyon 350 bin dolar fon ayırdı.



Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Yardım Derneği'nden yapılan açıklamada Arakanlı Müslümanların yiyecek, barınak ve diğer ihtiyaçları için 1 milyon 350 bin dolarlık fon tahsis edildiği belirtildi.



İngiltere'nin Uluslararası İslami Yardım Kuruluşu ile koordinasyon içinde Myanmar'da acilen 40 sığınma evi inşa etmek üzere 270 bin dolardan fazla yardım gönderildiği aktarılan açıklamada, 1 milyon 80 bin doların da Bangladeş'e sığınanların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ayrıldığı ifade edildi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Birleşmiş Milletler'e göre, 25 Ağustos'tan bu yana sınırı geçenlerin sayısı 370 bine ulaştı.