Katar yaklaşık 4 ay aradan sonra Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardıma devam ediyor - Haberler
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Katar yaklaşık 4 ay aradan sonra Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardıma devam ediyor

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel
Katar yaklaşık 4 ay aradan sonra Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardıma devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) yaklaşık dört aylık bir aradan sonra Katar'ın sağladığı finansmanla Gazze Şeridi'ndeki binlerce yoksul aileye nakdi yardım dağıtımına başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) yaklaşık dört aylık bir aradan sonra Katar'ın sağladığı finansmanla Gazze Şeridi'ndeki binlerce yoksul aileye nakdi yardım dağıtımına başladı.

İhtiyaç sahipleri nakdi yardımı postaneler yerine BM'nin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dağıtım için belirlediği noktalardan alıyor. Bu kapsamda Gazze'de birkaç gün içerisinde 100 bin aileye 100'er dolar nakdi yardım dağıtılması bekleniyor.

Bu yardım, Katar ile BM'nin Hamas ve İsrail ile son dönemde vardığı anlaşmanın bir parçası. İsrail, mayıs ayında Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün sürdürdüğü saldırılar sırasında aldığı kararlar kapsamında, Katar'ın bölgeye yönelik nakdi yardımını durdurmuştu.

UNESCO'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu yardımlar, Katar desteğiyle BM'nin Gazze Şeridi için İnsani Nakit Yardım Programı kapsamında gerçekleştiriliyor." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin katılımıyla Katar hibesinin Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi yönünde çözümün sağlandığını aktarmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Son Dakika Haberleri
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Haber: Katar yaklaşık 4 ay aradan sonra Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardıma devam ediyor - Haberler
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