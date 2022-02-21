VİZE, KIRKLARELİ (Haberler.com) - Dubai vize istiyor mu konusu merak ediliyor. Katar vize istiyor mu sorusu merak konusu oldu. Katar'a gitmek isteyen Türk vatandaşlarının hangi ülkeler vize istiyor araştırması sürüyor. Peki, Katar vize istiyor mu 2022? Dubai vize istiyor mu? İşte detaylar haberimizde...

KATAR/ DUBAİ VİZE İSTİYOR MU?

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Vize konusunda önemle dikkate alınması gereken hususlar:

Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapmanız tavsiye edilir. Çalışma ve öğrenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye değişmekle beraber, 2-3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir. Vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösterilmesi tavsiye olunur. Ayrıca, vizeden muaf olmanız halinde dahi, gideceğiniz ülkenin pasaportunuzda aradığı geçerlilik süresini öğrenmenizde yarar vardır (Bazı devletlerin ülkeye girişte umuma mahsus ve resmi pasaportlarda aradığı asgari geçerlilik sürelerini görmek için tıklayınız).

Yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkün olabilmektedir.

Vize başvurunuz reddedilebilir. Ret nedenini açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadır.

Yurt dışına seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarımızın en fazla ne kadar süredir kullanımda olan pasaportlarıyla vize başvurusunda bulunabilecekleri konusuyla ilgili olarak gitmek istedikleri ülkenin temsilciliğinden ayrıntılı bilgi alması gerekmektedir. Zira Schengen bölgesi ülkeleri(Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) ve diğer bazı ülkeler 10 yıldan daha eski pasaportla yapılan vize başvurularını kabul etmemektedir.

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