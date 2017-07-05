Katar Vesayeti Net Bir Dille Reddetti

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin vesayeti reddettiğini ifade ederek, krizlerin çözümünün sadece müzakereyle olacağını belirtti. Körfez turu kapsamında başkent Doha'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelen Bakan Muhammed, Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.



"Katar devleti, krizden bu yana çok yapıcı bir tavır takındı. Ülkeme karşı saldırganlık başlatan saldırganların davranışına karşı sorumsuzca davranmak yerine, olgun ve sorumlu bir tavır içinde hareket etmeye çalıştık."



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn Katar'ı terörizmi desteklemekle suçlarken yaklaşık bir ay önce Katar'a yönelik yaptırımlara giriştiler. Ülkeler iki hafta önce bir talepler listesi hazırlamıştı. Bu talepler için verilen ek süre geçtiğimiz Salı gecesi doldu.



Dört ülkenin talepleri arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması bulunuyor.



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Tags: Katar euronews Abluka dille vesayeti news net bir reddetti Gepost: 05 juli 2017