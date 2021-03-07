Katar ve Yemen, 2017'de Körfez kriziyle kesilen ikili ilişkileri yeniden başlatıyor
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Katar ve Yemen, 2017'de Körfez kriziyle kesilen ikili ilişkileri yeniden başlatıyor

07.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:54
Katar ve Yemen, 2017'de Körfez kriziyle kesilen ikili ilişkileri yeniden başlatıyor

Katar ve Yemen, 2017'de Körfez krizi sonrası kesilen ikili ilişkilerin yeniden başlatılması kararı verdi.

Katar ve Yemen, 2017'de Körfez krizi sonrası kesilen ikili ilişkilerin yeniden başlatılması kararı verdi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Doha'da Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bir araya geldi.

Bin Mubarek ile Al Sani, ikili ilişkiler ve bunları çeşitli alanlarda güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Görüşmede, Körfez krizi sonrası 2017 yılında kesilen iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması, bölgesel ve uluslararası arenada siyasi gelişmeler karşısında koordinasyon sağlanması kararı alındı.

Yemen'deki krizle alakalı ortak diplomatik tutum sergilemenin ve bölgede barış ile istikrarın tesisi için çalışmanın önemli olduğu konusunda da uzlaşı sağlandı.

Bin Mubarek, Yemen'in, Katar'la ilişkilerinin yeniden normal seyrine dönmesine ve daha ileriye taşınmasına önem verdiğini, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin de bunu gerektirdiğini belirtti.

Yemenli Bakan, ocak ayında yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Körfez'de uzlaşı sağlanması ve Körfez ülkeleri arasında yeniden ilişki kurulması yönünde alınan kararlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden devam etmesinin, karşılıklı sevgi, saygı ve iş birliğine dayalı olduğunu ifade ederek, Yemen ekonomisinin kalkınması için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Al Sani ayrıca Doha'nın, Yemen'de meşru hükümetten yana tutumunun sabit olduğunu söyledi.

Körfez kriziyle kesilen ilişkiler

Yemen hükümeti, Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in ardından Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı.

Diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle beraber, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, "Husilere destek verdiği" gerekçesiyle Katar'ı Yemen'de görev yapan askeri koalisyondan çıkarmıştı. Katar makamları ise "Husilere destek verdiği" iddialarını yalanlamıştı.

Körfez ülkelerindeki krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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