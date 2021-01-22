Katar ve Umman güvenlik alanında iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü
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Katar ve Umman güvenlik alanında iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

22.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:00
Katar ve Umman güvenlik alanında iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Katar Başbakanı ve aynı zamanda İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Umman İçişleri Bakanı Hamud bin Faysal Elbu Saidi ile iki ülke arsında güvenlik alanında iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Katar Başbakanı ve aynı zamanda İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Umman İçişleri Bakanı Hamud bin Faysal Elbu Saidi ile iki ülke arsında güvenlik alanında iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA, Katar Başbakanı Al Sani, ülkesini ziyaret eden Umman İçişleri Bakanı Elbu Saidi'yi başkent Doha'da kabul ettiğini bildirdi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Doha ve Muskat arasında güvenlik alanında ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Umman İçişleri Bakanı Elbu Saidi, Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde bu sabah Doha'ya gelmişti.

Umman, üç yıldan uzun süre devam eden körfez krizi süresince Katar ile ilişkilerini sürdürmüş ve Kuveyt'le krizin çözümü için ara buluculuk rolünü üstlenmişti.

Körfez krizinde çözüm

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin çözümü için uzun süredir yürütülen çabalar sonucu 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen 41'inci Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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