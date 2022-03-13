Katar ve Ukrayna dışişleri bakanları "Rusya-Ukrayna krizini" görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Katar ve Ukrayna dışişleri bakanları "Rusya-Ukrayna krizini" görüştü

AA - Serdar Bıtmez - Güncel
 - Güncelleme:
Katar ve Ukrayna dışişleri bakanları

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna- Rusya krizindeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılan açıklamaya göre, Al Sani ile Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Al Sani, Doha'nın tüm taraflara "temkinli davranma, anlaşmazlığı yapıcı diyalog ve diplomatik yöntemlerle çözme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi" yönündeki çağrısını yineledi.

Krizi daha fazla tırmandırmaya yol açacak adımların atılmaması çağrısında bulunan Katarlı Bakan, "Sivillerin güvenliğini sağlamak ve bunu en önemli öncelik olarak kabul etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Katar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title