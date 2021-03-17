Katar ve Türkiye askeri iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü
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Katar ve Türkiye askeri iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü

17.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:38
Katar ve Türkiye askeri iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Ersin Kaya, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Ersin Kaya, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim, resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'yı ziyaret eden Türkiye Genelkurmay Harekat Başkanı Tuğgeneral Kaya ile bir araya geldi.

İki ülke arasında ortak önemi haiz konular ve bunları geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey komutanlar ile subaylar da hazır bulundu.

Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası konuda büyük siyasi uyum içinde olan Türkiye-Katar ilişkileri, devamlı büyüyen gelişmelere ve çeşitli düzeylerde iş birliğine tanık oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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