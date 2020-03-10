Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor
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Koronavirüs, Tunus, Katar, Güncel

Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 24'e, Tunus'ta 6'ya yükseldi.

10.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:54
Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 24'e, Tunus'ta 6'ya yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece ülkede virüse yakalananların sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Hastaların Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu aktarılan açıklamada, bu hastalarla temas eden kişilerin de muayene edildiği kaydedildi.

Öte yandan Tunus'taki Koronavirüs Salgını İzleme Komitesi Başkanı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Şükri Hamude düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tespit edilen bir kişinin kardeşinde de aynı belirtilere rastlandığını ve hastanın evinde karantina altında olduğunu söyledi.

Hamud, bu vakayla Tunus'ta virüse yakalananların sayısının 6'ya yükseldiğini ifade etti.

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Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor

Kaynak: AA

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Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor

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