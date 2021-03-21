Katar ve Moritanya, Körfez krizi sonrası kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını görüştü
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Katar ve Moritanya, Körfez krizi sonrası kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını görüştü

21.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:25
Katar ve Moritanya, Körfez krizi sonrası kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Moritanyalı mevkidaşı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile "kardeş iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını" değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Moritanyalı mevkidaşı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile "kardeş iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını" değerlendirdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Al Sani başkent Doha'da Moritanyalı mevkidaşı Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşmede, kardeş iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması ve ikili iş birliği konuları ele alındı.

Haberde, Moritanyalı Bakan'ın ziyaret programına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Körfez krizi ve El-Ula Zirvesi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Bu ülkelerin ardından Moritanya da Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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