Katar ve Mısır dışişleri bakanları Kahire'de "ikili ilişkileri" görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, Mısır ile Katar arasında yaşanan olumlu gelişmelere binaen ilişkilerin geliştirilmesi yönünde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, kardeş iki halkın çıkarları doğrultusunda Mısır ile Katar arasındaki ekonomik ve büyük hacimli yatırım fırsatlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Bakanların ayrıca Katar'ın Arap Birliği Konseyi başkanlığı ışığında, Arap ve bölgesel krizlerin çözümü ve Hedasi Barajı krizindeki son gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, aralarında Mısır'ın da bulunduğu Katar'a ambargo uygulayan tüm ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani dün akşam saatlerinde Kahire'ye gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık