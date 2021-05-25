Katar ve Mısır dışişleri bakanları Kahire'de "ikili ilişkileri" görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katar ve Mısır dışişleri bakanları Kahire'de "ikili ilişkileri" görüştü

Katar ve Mısır dışişleri bakanları Kahire'de 'ikili ilişkileri' görüştü
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, Mısır ile Katar arasında yaşanan olumlu gelişmelere binaen ilişkilerin geliştirilmesi yönünde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, kardeş iki halkın çıkarları doğrultusunda Mısır ile Katar arasındaki ekonomik ve büyük hacimli yatırım fırsatlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Bakanların ayrıca Katar'ın Arap Birliği Konseyi başkanlığı ışığında, Arap ve bölgesel krizlerin çözümü ve Hedasi Barajı krizindeki son gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, aralarında Mısır'ın da bulunduğu Katar'a ambargo uygulayan tüm ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani dün akşam saatlerinde Kahire'ye gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Katar ve Mısır dışişleri bakanları Kahire'de "ikili ilişkileri" görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 19:12:41. #1.13#

title