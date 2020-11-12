Katar ve Libya'dan askeri alanda iş birliği anlaşması
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Katar ve Libya'dan askeri alanda iş birliği anlaşması

12.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:52
Katar ve Libya'dan askeri alanda iş birliği anlaşması

Katar ve Libya Savunma Bakanlıkları, askeri kapasiteyi geliştirme ve ortak tatbikat yapılması konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Katar ve Libya Savunma Bakanlıkları, askeri kapasiteyi geliştirme ve ortak tatbikat yapılması konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libyalı mevkidaşı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakanların, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ile bunu geliştirme yollarını görüştüğü aktarılan açıklamada, ikilinin askeri kapasiteyi geliştirme ve ortak tatbikat yapılması konusunda anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Libya Savunma Bakanı Nemruş, bugün başkent Doha'ya gelmiş, ziyaretinin süresine ilişkin ise bilgi vermemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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