Katar ve Kuveyt Turizmde İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Katar'la Kuveyt arasında turizm alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Katar Turizm Genel Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Enformasyon Bakanlığı ile iki ülke arasında turizm alanında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, turizm sektöründe karşılıklı program, reklam ve promosyona dair bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra iki ülke arasında ortak tanıtım çalışmalarının yürütüleceği ifade edildi.

Anlaşma gereği, turizm alanında uzun süreli iş birliği ve iki ülkenin özel ve kamu sektöründe karşılıklı turizm yatırımlarının planlandığı aktarıldı.

Körfez krizinin patlak verdiği Haziran 2017'den bu yana bölge ülkelerinden Katar'a gelen turist sayısında yüzde 87 düşüş yaşandığı belirtiliyor, bu nedenle Katar, yeni pazarlar ve turizm kaynakları konusunda uluslararası yeni ortaklar bulma çabasını sürdürüyor.