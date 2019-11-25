Katar ve Kuveyt'te Türk firmaları için önemli fırsat

25.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:42

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), alüminyum, döküm, yapı malzemeleri ve bağlantı elemanları sektörlerinden olmak üzere 13 üye firmanın katılımıyla 7-12 Aralık'ta Katar-Kuveyt Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştirecek.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, heyete İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki başkanlık edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, demir ve demir dışı metaller sektörünün 2019 yılındaki dördüncü sektörel ticaret heyetini Katar ve Kuveyt'e gerçekleştireceklerini belirterek, iki ülkenin de demir ve demir dışı sektörü ihracatındaki payının yüzde 1 seviyesinde bulunduğunu, ticaret heyetinin yanında fuar katılımları ve resmi ziyaretlerin pazar payı artışı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Urfalılar, Kuveyt ekonomisinin de petrole dayalı olduğunu ancak Kuveyt'in bu bağımlılığı azaltmak için çeşitli çalışmalar yaptığını aktararak, "Kuwait 2035 Vision adlı bir eylem planı yürütüyorlar. Bu eylem planı ile bölgeye yabancı yatırımcının çekilmesi ve bir finans-ticaret merkezi haline gelinmesini amaçlıyorlar. Ülke ekonomisinde yapılan 5 yıllık planlarda metro inşası, demir yolu ve rafineri projelerinin olması Türk firmaları açısından da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Orta Doğu'nun en güçlü iki ekonomisi olan Katar ve Kuveyt, Türk ihracatçıları açısından bölgedeki önemli pazarlar arasında yer alıyor. İki ülke, aynı zamanda ihracatta hedef pazarlar arasında bulunuyor. Ekonomileri temel olarak petrole bağlı olan Katar ve Kuveyt'in son dönemde petrol harici sektörleri güçlendirme çabaları söz konusu ülkeleri cazibe merkezleri haline getirirken, yabancı yatırımcı talebinde de ciddi bir artış yaşandı.

Yabancı yatırımcılar için potansiyel arz eden en önemli sektör müteahhitlik olarak öne çıkıyor. Özellikle inşaat ve altyapı yatırımları hızlı bir şekilde artarken, bu artışın gelecek yıllarda da devam etmesi planlanıyor.



Katar'da gelecek yıllar için planlanan 200 civarında yatırım projesinin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun yüzde 43'ü altyapıya giderken, kalanı sağlık ve eğitim sektörleri için kullanılacak. Kuveyt'te ise 2035 Vizyonu kapsamında şu ana kadar 60 milyar dolarlık yatırım yapılırken, gelecek yıllarda 100 milyar dolarlık yatırım daha yapılacak.

Kaynak: AA