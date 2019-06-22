Katar ve Japonya neden Güney Amerika turnuvası Copa America'da yer alıyor?
Bu sene Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı Copa America 2019'da Asya ülkeleri Katar ve Japonya'nın yer alması futbolseverleri şaşırttı. Ancak 1993'dan beri bu turnuvaya başka kıtalardan takımlar davet ediliyor. Peki neden? Bugüne kadar hangi ülkeler katıldı ?
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da grubunun sonuncusu olan Arjantin turnuvaya erken veda etmemek için Katar karşısına mutlak galibiyet için çıkacak.
Yıldız oyuncu Messi'nin takımı ilk maçında Kolombiya'ya karşı 2-0 kaybederken, ikinci maçında Paraguay ile 1-1 berabere kaldı. Gruptaki son maçlarda Paraguay'in çeyrek final biletini garantileyen Kolombiya karşısında mağlup olması ve Arjantin'in misafir takım Katar'ı yenmesi durumda Messi ve takım arkadaşları çeyrek finale çıkabilecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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