Katar ve Japonya neden Güney Amerika turnuvası Copa America'da yer alıyor?

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da grubunun sonuncusu olan Arjantin turnuvaya erken veda etmemek için Katar karşısına mutlak galibiyet için çıkacak.

Yıldız oyuncu Messi'nin takımı ilk maçında Kolombiya'ya karşı 2-0 kaybederken, ikinci maçında Paraguay ile 1-1 berabere kaldı. Gruptaki son maçlarda Paraguay'in çeyrek final biletini garantileyen Kolombiya karşısında mağlup olması ve Arjantin'in misafir takım Katar'ı yenmesi durumda Messi ve takım arkadaşları çeyrek finale çıkabilecek. Euronews.com'da Görüntüle