Katar ve İtalya iş birliğini geliştirme yönünde karar aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Katar ve İtalya iş birliğini geliştirme yönünde karar aldı

21.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:30
Katar ve İtalya iş birliğini geliştirme yönünde karar aldı

Katar ile İtalya arasında yapılan görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Katar ile İtalya arasında yapılan görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

İki taraf için önem arz eden meselelerin ele alındığı görüşmede, ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılmasına karar verildiği ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio dün de Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bir araya gelmişti.

İki bakanın görüşmesinde diplomatik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay İsmail Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Okan Bayülgen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Adem Büyük Vitor Hugo Çağdaş Atan Gökhan Töre
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar ve İtalya iş birliğini geliştirme yönünde karar aldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:31:31. #1.14#
title