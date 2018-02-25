Katar ve İngiltere'den Ortak Askeri Tatbikat
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Katar ve İngiltere'den Ortak Askeri Tatbikat

Katar Savunma Bakanlığı, İngiliz donanma gemilerinin iki ülke arasında yapılacak askeri tatbikat için Doha’ya geldiğini bildirdi.

Katar ve İngiltere'den Ortak Askeri Tatbikat

Katar Savunma Bakanlığı, İngiliz donanma gemilerinin iki ülke arasında yapılacak askeri tatbikat için Doha'ya geldiğini bildirdi.

Katar Savunma Bakanlığı, İngiliz donanma gemilerinin iki ülke arasında yapılacak askeri tatbikat için Doha'ya geldiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, terör ve aşırıcılıkla mücadele için askeri tatbikatın yapıldığı belirtildi. Ayrıca Katar Başbakan Yardımcısı Halid el-Attiyah, geçen ayın sonunda ülkesinin ve İngiltere'nin askeri işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak bir operasyon filosu kurmayı kabul ettiğini söylemişti. - DOHA

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