Katar ve Epttavm.com Nasıl Bir İhracat Zinciri Oluşturdu?
Epttavm.com CSO'su Merve İpek, Katar'ın kendi internet siteleri ile nasıl bir ihracat zinciri oluşturduğunu Wise TV'ye anlattı.
Epttavm.com CSO'su Merve İpek, Katar'ın kendi internet siteleri ile nasıl bir ihracat zinciri oluşturduğunu Wise TV'ye anlattı.
İpek, 1 Ocak 2016 tarihinde Katar Postası ile yapmış oldukları "www.turkishsouq.qa" isimli siteyi hayata geçirdiklerini ve buradaki ürünleri Katar'daki müşterilerin satışına sunduklarını, bu şekilde bir ihracat zinciri oluşturduklarını belirtti.
Kaynak: Wise.tv