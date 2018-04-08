Katar ve Epttavm.com Nasıl Bir İhracat Zinciri Oluşturdu?

Epttavm.com CSO'su Merve İpek, Katar'ın kendi internet siteleri ile nasıl bir ihracat zinciri oluşturduğunu Wise TV'ye anlattı.

İpek, 1 Ocak 2016 tarihinde Katar Postası ile yapmış oldukları "www.turkishsouq.qa" isimli siteyi hayata geçirdiklerini ve buradaki ürünleri Katar'daki müşterilerin satışına sunduklarını, bu şekilde bir ihracat zinciri oluşturduklarını belirtti.