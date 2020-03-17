Katar ve Cezayir'den korona virüsü nedeni ile camileri kapatma kararı Katar ve Cezayir, korona virüsü salgınını önlemek amacı ile camilerde yapılan toplu ibadetleri askıya aldı.

Katar ve Cezayir, korona virüsü salgınını önlemek amacı ile camilerde yapılan toplu ibadetleri askıya aldı. Salgını engellemek için tüm camileri kapatma kararı verdi.



Katar, bugün toplu yapılan tüm ibadetleri askıya alındığını duyurdu. Askıya alınan ibadetler arasında cuma namazlarının da dahil olduğu bildirildi. Yasak nedeniyle tüm camilerin kapatılacağını duyurdu. Katar Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada 38 yeni korona virüsü vakasının olduğunu bunlardan 3'ünün Katar vatandaşı olduğunu geri kalanların ise yurt dışından geldiğini belirtti.



Katar'da toplam vaka sayısının 439 çıktığı açıklandı. Sağlık Bakanı, alınan kararın komşu ülkelerde de benzer şekilde olduğunu vurguladı.



Katar'ın ardından benzer bir haber de Cezayir'den geldi. Cezayir, korona virüsüyle mücadele kapsamında tüm toplu ibadetlerin askıya aldığını ve tüm camilerin kapatıldığını duyurdu. Cezayir Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanı Youssef Belmahdi, yaptığı açıklamada kararın fetva komitesi ile birlikte alındığını vurguladı. Cezayir'de bugüne kadar 60 korona virüsü vakası bildirildi, vakalardan 4'ü hayatını kaybetti. Cezayirli Bakan korona virüsü vakalarının genelinin Avrupa ziyareti gerçekleştirdiğini vurguladı. - DOHA

Kaynak: İHA