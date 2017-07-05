Katar ve Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

Mısır'da bir araya gelen Katar'a ambargo uygulayan dört ülkenin dışişleri bakanı, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıkladı.



Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dışişleri bakanları "Katar ile ilişkilerde atılacak adımları" görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Dört bakan, toplantının ardından Arap Birliği binasında ortak basın toplantısı düzenledi.



Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Katar'ın dört ülkenin 13 maddelik talep listesine cevabının genel olarak "olumsuz" olduğunu belirtti.



Katar'ın bu cevabını esefle karşıladıklarını belirten Şükri, "Uygulanan yaptırımlar Katar'ın diğer Arap ülkelerinin içişlerine karışmasından dolayı başlatılmıştır." dedi.