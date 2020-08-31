Katar ve BAE arasındaki "ırk ayrımcılığının tasfiyesine dair uluslararası sözleşme"nin ihlali...
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Katar ve BAE arasındaki "ırk ayrımcılığının tasfiyesine dair uluslararası sözleşme"nin ihlali...

Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin ihlali gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşmaları başladı.

Katar ve BAE arasındaki
31.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:28

Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin ihlali gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşmaları başladı.

Merkezi Hollanda'nın başkenti Lahey'de bulunan Divanın 2018 yılında BAE aleyhine verdiği tedbir kararlarına ilişkin itirazların görüşüleceği ve bir hafta sürecek duruşmalara, bugün BAE'nin sunumuyla başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle duruşmalar video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Katar'ın "terörü ve aşırılıkçı" faaliyetleri desteklediğini iddia eden BAE, Katarlılar aleyhine yapılan uygulamaların ırk ayrımcılığı teşkil etmediğini savunarak tedbir kararlarının kaldırılmasını istedi.

Doha yönetimi ise Katarlıların BAE'den sınır dışı edildiğini, ülkeye alınmadığını ve hava sahası ile limanların Katar vatandaşlarına kapatıldığını iddia ederek, BAE'nin 1965 tarihli BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirterek, tedbir kararlarının devam ettirilmesini istedi.

Divan BAE aleyhine tedbire hükmetmişti

Uluslararası Adalet Divanı, 2018 yılında verdiği kararda BAE'nin komşusu Katar'a yönelik abluka kararının uygulanmasında Katarlı vatandaşlara yönelik kısmi hak ihlali olduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, BAE'nin bazı önlemler alması ve bundan sonra iki tarafın ortalığı gerecek hareketlerden kaçınmaları gerektiğini karara bağlamıştı.

UAD, BAE'nin abluka kararından etkilenen ailelerin birleşiminin tekrar sağlanması, Katarlı öğrencilere eğitimlerini tamamlama imkanı verilerek, bu öğrencilerin eğitimlerini başka bir ülkede devam ettirme isteği durumunda tüm eğitim kayıtlarının tahsis edilmesi ve Katar vatandaşlarının BAE'deki tüm mahkeme ve yargı organlarına erişimlerinin sağlaması gerektiğini belirtmişti.

Körfez'de abluka krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017'nin ardından 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart 2018 tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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