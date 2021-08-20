Katar ve ABD savunma bakanları bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Savunma Bakanı Atiyye, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Washington'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler başta olmak üzere, ortak öneme haiz meseleler ve bunun güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez